هالاند يحدد مطالبه من ناديه الجديد

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، عن مطالب النجم النرويجي الشاب، إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من ناديه الجديد حال رحيله في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن هالاند ووكيله مينو رايولا يدركان أن سعره قد ارتفع بشكل كبير، وهو ما دفعهم للتفكير في المطالبة بزيادة كبيرة في الراتب حال اتخذ خطوة جديدة.

وأضافت الصحيفة، أن هالاند سيطلب عقدا مدته 5 سنوات وراتبا قيمته 18 مليون يورو في الموسم، وهو رقم مرتفع للغاية، وسيكون من الصعب دفعه في ظل أزمة فيروس كورونا.

ويقدم إيرلينج هالاند (20 عاما) مستويات مبهرة منذ انضمامه لدورتموند، وأحرز 27 هدفا خلال 25 مباراة في هذا الموسم.

ويعتبر هالاند هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا الصيف المقبل، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

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