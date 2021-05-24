هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد يريد العودة إلى تشيلسي خلال الصيف المقبل

هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد يريد العودة إلى تشيلسي خلال الصيف المقبل

المستقلة /- كشف الصحفي إيدو أغيري عبر برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني الشهير، عن مفاجأة بشأن مستقبل النجم البلجيكي إيدين هازارد في ريال مدريد، إذ أكد أنه يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني: ”هازارد هو اللاعب الذي يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، يريد العودة إلى تشيلسي لكونه يعتقد أن وصول كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيهمشه“.

وأضاف: ”هازارد لا يشعر بالسعادة في ريال مدريد لذلك يرغب في المغادرة“.

وعلق الصحفي الشهير توماس رونسيرو على الخبر، قائلا: ”سماع أخبار رغبة إيدين هازارد بالرحيل مريحة هو النسخة الأخرى من غاريث بيل“.

🚨 EXCLUSIVA de @EduAguirre7 🚨 💣 "HAZARD QUIERE IRSE del REAL MADRID" ⚠️"Piensa que la LLEGADA de MBAPPÉ le deja fuera" ‼️ "QUIERE volver al CHELSEA"#ChiringuitoHazard pic.twitter.com/PqhHnFVNBJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2021

وكشفت عدة تقارير إعلامية سابقا أن ريال مدريد مستعد لبيع النجم البلجيكي، حال توصله لعرض مالي جيد في ظل تكرار إصاباته خلال الموسمين اللذين قضاهما في الفريق وغيابه عن أغلب لقاءات الفريق ولم يترك أي تأثير إيجابي على أرضية الملعب.

وغاب النجم البلجيكي عن أكثر من 30 لقاء بسبب الإصابة، إذ تعرض إلى 7 إصابات في الموسم الجاري.

من جهة أخرى، كشف البرنامج الإسباني عن وصول غاريث بيل إلى مدريد بعد انتهاء مشواره برفقة توتنهام، حيث شارك في لقائه الأخير أمام ليستر سيتي في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين قادت فريقه للفوز 4-2 والتأهل للدوري الأوروبي وحرم ليستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النجم الويلزي بعد نهاية لقاء فريقه توتنهام الذي لعب له معارا من ريال مدريد أنه سيحسم مستقبله بعد نهائيات أمم أوروبا ”يورو 2020″، حيث سيشارك برفقة منتخب بلاده ويلز.

وشارك غاريث بيل في 34 لقاء 19 منها كأساسي برفقة توتنهام سجل خلالها 16 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.