هؤلاء هنئوا عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ 50

المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد من الفنانين اللبنانيين على تهنئة مواطنهم الفنان عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده الـ50، الذي يوافق اليوم السبت 28 نوفمبر .

وجاءت على رأسهم الفنانة إليسا ، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة :”عيد ميلاد سعيد للفنان الجميل عاصي الحلاني أتمنى أن يجلب لك هذا العام الجديد الصحة والسعادة وراحة البال، وجميعنا عَرِفَ مدى أهمية تلك الأشياء في عام 2020، أتمنى من الله أن يديم لك ولعائلتك السعادة”.

ومن جانبها قالت الفنانة نجوي كرم : ” أنت يللي عالحلا مندور، و ما في نغم ع نغمتك عاصي، انشالله تعيّد بهنا و سرور، و تضلّ فارس شهم يا عاصي “.

كذلك هنأ الفنان رامي عياش ، الفنان عاصي الحلاني قائلاً : ” عاصي الحبيب عقبال المية سنة تضلك الفارس اللبناني و يخلي عايلتك “.

كما وجهت أسرة عاصي الحلاني ، رسالة له بمناسبة عيد ميلاده ، حيث نشرت زوجته كوليت الحلانى، صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها “عيد ميلاد سعيد”.

كما نشرت دانا الحلانى، صورة تجمعها مع والدها الفنان اللبنانى، وعلقت قائلة: “أسعد عيد ميلاد لشخصي المفضل على هذا الكوكب شكرا لك على كل ما فعلته لنا، أتمنى لك سنة أخرى، بارك الله فيك” ، فيما نشر الوليد الحلانى ، صورة تجمعه بوالده في إحدى الحفلات، وعلق عليها: “ينعاد عليك يا أبو الوليد .. بنحبك”.

وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، والذى اقيم بدار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين ، كما شاركه الوليد نجل النجم اللبناني ، الحفل وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالى” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.