نيمار يواصل السخرية من ملاعب كوبا أمريكا

المستقلة/- واصل النجم البرازيلي، نيمار، سخريته من “الأوضاع السيئة” التي تعانيها الملاعب في بلاده و التي تستضيف بطولة “كوبا أميركا”، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فقد لجأ مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أسفه لظروف الملاعب السيئة التي لعبت فيها البرازيل خلال بطولة كوبا أميركا هذا الصيف، والتي تقام في بلاده.

ونشر نجم نادي برشلونة السابق صورة لأحد ملاعب البرازيل وأخرى لاستاد ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية، لندن طارحا سؤالاً ساخرا “أين سنلعب المباراة القادمة”.

وهذه ليست المرة الأولى الذي ينتقد فيها نيمار ملاعب البطولة في بلاده، فبعد المباراة التي فاز فيها منتخب البرازيل على نظيره البيروفي بأربعة أهداف نظيفة في الأسبوع الماضي، كتب نيمار على حسابه في إنستغرام: “الاحتفال بهدف الأمس على العشب الجميل لنيلتون.. رجاء اصلحوا العشب”.

بالمقابل، رفض مدرب منتخب “السامبا”، تيتي، التعرض لأرضيات الملاعب السيئة في بلاده، قائلا: : “إذا قلت إن أرضية الملعب سيئة ، فسوف أتعرض لغرامة.. وإذ قلت أن التنظيم كارثة فسوف يجري تغريمي ومعاقبتي ولذلك لن أتحدث”.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تقام على 5 ملاعب برازيلية، بعد أن تم سحب الاستضافة من كولومبيا والأرجنتين.

وتصدرت البرازيل المجموعة الثانية في البطولة، برصيد 10 نقاط، فيما تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى بنفس عدد النقاط.

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