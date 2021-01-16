نيمار: كنت قريبا من اعتزال كرة القدم

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) أكد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، أنه في وقت سابق كان على أعتاب اعتزال كرة القدم.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها مجلة “جرافير”: “فكرت في اعتزال كرة القدم، تذكرت كل ما فعلته من أجل الوصول إلى هنا، وأعادني حبي للكرة إلى الهدوء والسكينة مجددا”.

وأضاف: “أنا شخص أجيد التعامل مع الضغط بصورة جيدة، فأنا صاحب القميص رقم 10 في البرازيل، وباريس سان جيرمان، وأعتقد أنه بإمكاني إدارة كل شيء بشكل جيد للغاية”.

وتابع: “أعلم أنه يتعين علي دائماً أن أعطي 100% عندما أشارك بالمباريات، لأن هذا ما يتوقعه مني الجميع”.

وأتم: “اليوم العالم حساس للغاية، ومن المضحك أن تعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء ثم يفعل الجميع كل شيء”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بجرعة واحدة..لقاح “جونسون” يوفر مناعة دائمة ضد فيروس كورونا

اخر الاخبار

شاهد.. شبيهة زبيدة ثروت تحدث ضجة في مصر

اخر الاخبار

انتبه لوضع هاتفك بالقرب منك أثناء النوم

اخر الاخبار

فوائد شرب الحليب قبل النوم

ثقافة وفنون

فيديو.. ماجد المهندس يتصدر حديث السوشيال ميديا بسبب “قُبلة”

اخر الاخبار

شاب ينتحر بسبب إصابته بكورونا

اخر الاخبار

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

اخر الاخبار

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

اخر الاخبار

تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

اخر الاخبار

مسلسلات رمضان 2021.. تفاصيل مسلسل محمد إمام “النمر”

اخر الاخبار

خبراء اردنيون يتوقّعون اختفاء كورونا خلال شهرين!

اخر الاخبار

الحرس الثوري يهدد بتدمير القواعد الأميركية

رياضية

كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو

اخر الاخبار

الفساد وضعف الحوكمة يمثلان مشكلتين كبيرتين في الشرق الأوسط

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخر الاخبار

لماذا حذف يوتيوب أغنية محمد منير “فينك يا حبيبي”؟

اخر الاخبار

لمواجهة كورونا ..الصين تبني مستشفى بسعة 6500 غرفة خلال 5 أيام