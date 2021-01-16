نيمار: كنت قريبا من اعتزال كرة القدم

(المستقلة) أكد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، أنه في وقت سابق كان على أعتاب اعتزال كرة القدم.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها مجلة “جرافير”: “فكرت في اعتزال كرة القدم، تذكرت كل ما فعلته من أجل الوصول إلى هنا، وأعادني حبي للكرة إلى الهدوء والسكينة مجددا”.

وأضاف: “أنا شخص أجيد التعامل مع الضغط بصورة جيدة، فأنا صاحب القميص رقم 10 في البرازيل، وباريس سان جيرمان، وأعتقد أنه بإمكاني إدارة كل شيء بشكل جيد للغاية”.

وتابع: “أعلم أنه يتعين علي دائماً أن أعطي 100% عندما أشارك بالمباريات، لأن هذا ما يتوقعه مني الجميع”.

وأتم: “اليوم العالم حساس للغاية، ومن المضحك أن تعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء ثم يفعل الجميع كل شيء”.