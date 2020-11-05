“نيكي” الياباني يرتفع 1.7٪ في نهاية تعاملات الخميس

المستقلة/ أمل نبيل / ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الخميس، وسط حالة ترقب تسيطر على أسواق العالم في انتظار حسم نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر “نيكي” بنحو 1.7%  إلى 24105 نقاط، كما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4% عند 1650 نقطة.

و على صعيد العملات، ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنحو 0.2 ٪  إلى 104.30 ين.

ويقترب جو بايدن من الفوز بكرسي الرئاسة الأمريكية بعد حصوله على 264 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين مقابل 214 صوتا لصالح ترامب.

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