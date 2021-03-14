نوكيا تستعد لعقد مؤتمر لاطلاق احدث منتجاتها في 8 ابريل

المستقلة /- أصدر الموقع الرسمي لشركة نوكيا، اليوم الأحد، ملصقا تشويقيا، يكشف عن استعداد الشركة لعقد مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت لإطلاق أحدث منتجاتها في الـ8 من أبريل الساعة الـ3 مساء (بتوقيت غرينيتش).

ويُظهِر الملصق الترويجي، رجلا يقف في الغابة وسط أشجار الصنوبر، لكنه لا يكشف عن أي جهاز.

وسيُعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان ”Love Trust Keep“، ويُتوقع من الشركة إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات.

يذكر أن آخر عمليتي إطلاق من شركة نوكيا كانت الإطلاق الفردي لهاتف ”Nokia 1.4“ في يناير و ”Nokia 5.4“ في ديسمبر.

وبدأت الشائعات تتدفق بالفعل حول الأجهزة التي ستعلن عنها نوكيا خلال المؤتمر، وكشف تجار التجزئة الروس النقاب عن هوية هاتف ذكي جديد من نوكيا يأتي باسم غير عادي وهو ”Nokia G10“.

وتم اعتماد الهاتف المحمول ”G10“ من نوكيا سابقا في ماليزيا، بالاسم الرمزي ”TA-1334″، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة بحجم 6.4 بوصة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغابكسل، وتأتي المواصفات الأخرى لهذا الجهاز مشابهة لمواصفات نوكيا 5.4.

ووفقا لتقارير سابقة، تستعد نوكيا لطرح هاتف ”Nokia 6.3“ الذي يعمل باتصال 5G، وينطلق الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 670“ أو ”Snapdragon 675“.

كما يأتي الهاتف بحجم 6.2 بوصة، مع كاميرا خلفية رباعية، إذ تأتي الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ومن المتوقع -أيضا- أن تطرح العلامة التجارية، هاتف ”Nokia 7.3″، الذي يعمل بوساطة معالج ”Snapdragon 690″، كما يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة، وجودة عرض ”Full HD Plus“ مع أبعاد 20:9.

ويأتي هاتف ”Nokia 7.3 5G“ بكاميرا خلفية رباعية، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، كما يأتي مزودا ببطارية بقدرة 4000 مللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

يذكر أن نوكيا وقعت أخيرا اتفاقية ترخيص براءة اختراع قياسية للفيديو مع شركة سامسونغ الكورية.

ووفقا لنوكيا فإنها سترخص براءات الاختراع على أساس عادل ومعقول وغير تمييزي، وسيسمح للشركات الأخرى باستخدام نتائج براءات الاختراع المتراكمة بسعر أقل.