“نوكيا” تستحوذ على ثقة مستهلكي هواتف الأندرويد

المستقلة/- تصدرت شركة اتش ام دي العالمية، المطورة لهواتف نوكيا، قائمة مستوى ثقة المستهلكين وفقًا لبحث شركة كاونتر بوينت لعام 2020 والذي ارتكز على أربعة معايير أساسية هي البرامج، التحديثات الأمنية والجودة والأجهزة الموصى بها لاستخدام الشركات. وقد تضمنت هذه المعايير درجات مختلفة مع تحليلات لمقارنة هواتف أبرز العلامات التجارية التي بنظام أندرويد.

وتصدرت نوكيا للعام الثاني على التوالي، قائمة توفير الحلول البرمجية الشاملة والتحديثات الأمنية، كما حصلت نوكيا على نسبة كبيرة من توصيات الشركات باستخدام هواتف نوكيا. وتتابع أجهزة نوكيا في تميزها من حيث الأداء على باقي العلامات التجارية للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. في حين لا تزال 98٪ من العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد تقدم برامج وتحديثات أمنية غير ثابتة أو أحياناَ لا توفر تلك التحديثات. يذكر بأن OnePlus بأداء جيد من خلال توفير تحديثات برامج أسرع لجميع أجهزتها التي تُباع حاليًا في السوق.