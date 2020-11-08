نوفل ابو رغيف يبحث اطلاق مشروع ثقافي فني عراقي

المستقلة .. بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف، مع المشرف على مشروع (فونيم) احمد البهادلي الخطوات الاولى للمشروع المعني بالثقافة والفنون، اضافة الى تفعيل الأفكار الجادة والشروع ببرامج المجموعة الكترونياً وميدانياً لتكون محطةً اولى ومدخلاً الى تعزيز التداول الثقافي والجمالي في المستقبل القريب.

وأكد ابو رغيف اثناء اللقاء ان هذا المشروع ، يــُـعدّ مشروعاً إنسانياً واعداً وجهدٌ ابداعياً رصيناً ، يهدف لخدمة الواقع الثقافي العام ، كونه مستقلاً غير هادف للربح ،وتنفيذه بالشكل الصحيح يجعلنا على ثقة انه سيكون نواةً نوعيةً لتبني جوانب إبداعية كبيرة في بلدنا .

ومن جانبه اثنى البهادلي على دعم ابو رغيف المطلق للشباب العراقي ومشاريعهم التي تنـّم عن قدرات ومواهب معطاءة وتحمل أعباء مسيرة تنمية ملكاتهم الإبداعية، مشيداً بتبنيه هذا المشروع مؤسسياً وشخصياً أيماناً منه ان الشباب هم امل العراق وبناة مستقبله.