نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين اللبنانية.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ تقدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، باستقالتها من نقابة الفنانين اللبنانية فى خطوة مفاجئة، وذلك احتجاجًا على القرارات التي صدرت عن النقابة في الفترة الأخيرة.

وقالت نوال، في نص استقالتها، “عطفًا على موافقكم وعلى البيانات الصادرة عنكم والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة في بلد يتجاوز عمره 1000 سنة ثقافة وحضارة، ويُعتبر مركزًا أساسيا للفكر العربي، ولما كنا ننتمي إلى نقابتكم منذ أكثر من عشرين سنة، ولما نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف، ولما نظرًا للدور السلبي الذي يلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان وعدم أكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالي والأمني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة”.

تابعت، “ولما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، لذلك، أتقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المبينة أعلاه”.

نوال الزغبي، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت “بالنجمة الذهبية” وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية.

 

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