نهائي مصري خالص في دوري أبطال أفريقيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تغلب الزمالك المصري على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الأهلي، غريمه المحلي، في نهائي البطولة القارية.

وكان الزمالك قد فاز 1-0 ذهابا في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصعد إلى النهائي بتفوقه في مجموع المباراتين 4-1.

وافتتح الرجاء التسجيل في مباراة الإياب بمصر، مساء الأربعاء في الدقيقة 47 عن طريق بن مالانجو، ورد الزمالك بـ3 أهداف من توقيع فرجاني ساسي ومصطفى محمد (هدفين) في الدقائق 61 و85 و88.

وبهذا يضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليكون أول نهائي في البطولة يجمع قطبي الكرة المصرية.