نهائي دوري أبطال أفريقيا مهدد بالتأجيل

المستقلة/- الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر له يوم 17 يوليو/تموز المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وبحسب مصدر داخل الكاف فإن هناك متابعة لتطورات أوضاع فيروس كورونا داخل جنوب أفريقيا، بعد تفشي الوباء ضمن الموجة الرابعة مؤخرا، وإعلان البلاد وقف حركة السفر.

وتابع المصدر، أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالاقرب تأجيل اللقاء لوقت لاحق، وربما يكون بعد أولمبياد “طوكيو 2020″، المقرر أن تنتهي يوم 8 أغسطس/آب المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري خاطب الكاف رسميا لتقديم موعد اللقاء، حتى يتسنى للمنتخب الأولمبي ضم لاعبي الأهلي للمشاركة معه في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن الأهلي كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة الترجي التونسي، فيما عبر كايزر تشيفز فريق الوداد المغربي.