ننشر تفريغات الصندوق الأسود للسفينة إيفر جيفين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت تفريغات الصندوق الأسود للسفينة ” إيفر جيفين”، مفاجآت جديدة في تفاصيل واقعة الجنوح بالترقيم 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس بمدخل مدينة السويس.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة، لموقع صدى البلد، ان هيئة دفاع ملاك السفينة ايفر جيفين، والذي يضم كلا من المحامي أشرف السويفي والدكتور حازم بركات، تقدموا بمذكرة ضمت تفريغا للصندوق الأسود للسفينة، كشفوا فيه ارتكاب مرشدي الهيئة بقناة السويس بعض الأخطاء والتي أثرت علي سلامة رحلتها البحرية بالمجري الملاحي وتسببت في حدوث واقعة الشحوط.

وحسب المذكرة، أشار دفاع “ايفر جيفين”، انه بتفريغ الصندوق الأسود، تبين إصدار تعليمات للسفينة بدخول قناة السويس رغم سوء الأحوال الجوية وقت حدوث الواقعة

وتمثلت الظروف الجوية السيئة يوم حادث الجنوح، في العاصفة الترابية والرياح الشديدة متغيرة السرعة والاتجاه، بالإضافة الي التيار المساعد في القناة الذي كان يضرب مؤخر السفينة المتمثل في طول 400 متر وعرض 52 مترا.

وكشفت المصادر، انه وفقا للحديث المسجل علي VDR السفينة بين مرشدي هيئة قناة السويس، فقد وقع خلاف فيما بينهما بشأن السماح بعبور السفينة، حيث صرح أحدهم للآخر قبل مغادرة السفينة بان ” المفروض المركب دي ما تدخلش” ورد مرشد آخر ” دخلتوها ليه”

وحسب مذكرة دفاع ايفر جيفين والمقدمة بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، والتي حصل الموقع علي نسخة منها، فان القاطرات المصاحبة للسفينة البنمية وقت عبورها القناة، غير مؤهلة مما ادي الي وقوع الحادث، خاصة وطبقا للائحة العبور فإن سفينة بحجم ” ايفر جيفين”، يتم مصاحبتها بقاطرتين نظرا لحجمها، وطبقا لتسجيل الرحلة VDR، تم تعيين القاطرتين معاون ٣ ومساعد ٣ لمصاحبة السفينة، كما أظهر تفريغ الصندوق الأسود للسفينة عدم تواجد القاطرات المصاحبة بالقرب منها طوال الفترة منذ دخولها القناة وحتي الشحط بالمخالفة للائحة الملاحة بقناة السويس، حيث كان يمكن حال تواجدها بالقرب من السفينة تخفيض السرعة قبل الشحط بالاضافة لدورها بعد وقوع الحادث بالتدخل ومنع مؤخرة السفينة من التراكي علي الجانب الغربي، وهو الامر الذي ادي لصعوبة عملية التعويم_حسب دفاع “ايفر جيفين”.

كما أوضح تسجيل VDR، ان اول قاطرة وصلت بعد حوالي ساعة من شحوط السفينة.

وبين تسجيل DVR ان كافة المحادثات بين المرشدين علي متن السفينة ومكتب الميناء ومراقبة الحركة عبر اللاسلكي كانت باللغة العربية، وليس باللغة الإنجليزية، مما لم يمكن للربان وفريق الممشي من الاطلاع ومعرفة حركة الملاحة والقاطرات حولهم.