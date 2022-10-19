نقيب المهن الموسيقية يكشف سبب عدم زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب

المستقلة /- كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، سبب عدم زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنه ومجموعة من الفنانين العرب حاولوا زيارتها لكن تم إخبارهم بأنها ممنوعة من الزيارة.

وكان مصطفى كامل قد أعلن أمس أنه تواصل مع عدد من الفنانين من بينهم أنغام ورامي عياش، من أجل زيارة شيرين وتقديم الدعم لها.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة on المصرية: “احنا متجمعين حاليا، وأنا كلمت أنغام أكثر من ساعة عشان نحاول نشوف حل لدعم شيرين، ولكن ممنوع زيارة شيرين حتى الانتهاء من التحقيقات والانتهاء من تشخيصها، حتى طبيبها الخاص سينضم للجنة التي تشرف على علاجها، والنقابة هتفضل في ظهرها وتحت أمرها”.

وأضاف نقيب الموسيقيين المصريين: “هفضل أنا وزملائي من العالم العربي كله في ظهر شيرين عبد الوهاب، الفنان رامي عياش جه خصوصا من لبنان من أجل شيرين؛ ومع ذلك أنا أؤكد أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي ولو شاورت إحنا تحت أمرها”.

وحول حالتها الصحية قال كامل: “أنا تواصلت مع شقيق شيرين للاطمئنان عليها، وحالتها حاليا تزعل أي حد وأنا مش بحب أتدخل في حياة الناس ولكني زعلان على شيرين، خصوصا إن أول أغانيها كانت معايا، وفي النهاية إحنا يهمنا شيرين الإنسانة، قبل الفنانة، وإحنا كلنا في ظهرها، ومع الأسف فيه ناس كتيرة بتزايد عليها”.

وانتقد مصطفى كامل مطالبة أحد الصحفيين له بالتدخل لمحاسبة حسام حبيب وتوقيع عقاب عليه قائلا: “اللي يضايق إن أحد الصحفيين كتب إزاي مصطفى كامل ما يتدخلش ويحاسب حسام حبيب، أنا مش من حقي أحاسب حسام لأني مش جهة قضائية، ومفيش حد اشتكالي منه، سواء شيرين أو أهلها، ولم يتقدم أحد بطلب للتحقيق معاه، والنقابة ليس من حقها التدخل في الأمور الشخصية”.

وأصدرت أسرة شيرين عبد الوهاب مساء الثلاثاء بيانا مقتضبا موجها للصحافة ووسائل الإعلام جاء فيه: “نظرًا لقرار النيابة العامة بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، نرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك، شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا”.