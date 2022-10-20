نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

المستقلة/- كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، تفاصيل جديدة حول احتجاز المعنية شيرين عبدالوهاب، في مستشفى للصحة النفسية.

وقال كامل في تصريحات له على هامش اجتماعه مع نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الأربعاء، إنه “تلقى اتصالا من أحد أصدقائه كان متواجدا مع طليق شيرين، حسام حبيب، وأخبره أنها خطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلت رغما عنها للمستشفى باسم مستعار”.

وأشار إلى أنه علم بما جرى لشيرين عبدالوهاب، منتصف ليل السبت الماضي.

وأضاف: “بعدها كلمت مسؤول مهم في وزارة الداخلية أبلغه باللي حصل، فحكالي اللي حصل بالتفصيل وقالي إن الموضوع كان من قبل يوم السبت بخمسة أيام وهم عارفين ده”.

وواصل نقيب الموسيقيين حديثه بالقول إن المسؤول الأمني أشار إلى أن حسام حبيب حاول تحرير محضر بما حصل لطليقته، لكنه طلبه قوبل بالرفض لأنه ليس من أهل شيرين قانونا.

وأضاف مصطفى كامل: “أنا هنا بدأت استشعر الحرج يعني لأن الموضوع كله بقى في ايد أهل شيرين، وأنا مليش في الموضوع ده غير اني أقف جنب زميلتي سواء كنت نقيب أو غير نقيب”.

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل، بعد تعرضها لأزمة كبيرة ودخولها لإحدى المصحات النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي بداية الأزمة اتهم محامي الفنانة المصرية، في بلاغ رسمي شقيقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح وحجزها في مستشفى رغما عنها لرغبتها في العودة لزوجها السابق حسام حبيب، إلا أنه تراجع بعد ذلك وتنازل عن البلاغ بعد علمه أن شقيقها أدخلها المصحة النفسية لعلاجها من الإدمان.

وعقب دخول شيرين عبدالوهاب للمصحة النفسية التي تمكث بها حاليا، تواجد الفنان حسام حبيب برفقة سارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة، أمام المستشفى على أمل رؤيتها، ومكث الثنائي بأحد المقاهي الشهيرة المجاورة للمستشفى لكنهما لم يتمكنا من مقابلة الفنانة شيرين.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب من عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع

اخر الاخبار

آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

اخر الاخبار

jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

اخر الاخبار

jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخبار العراق

ارتفاع الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الخميس…

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

الفيلم الاردني” فرحة ” يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

اخبار العراق

شرطة السليمانية تعتقل احد المتهمين بغرق قارب المهاجرين في المانش

الاخبار

تطبيقات التكسي المتطورة توفر فرص عمل وتقدم خدمات امنة

اخبار العراق

بالتعاون مع جامعة ميسان.. النفط تنظم معرضا للرسم والاعمال اليدوية

اخبار العراق

فايروس معدي يصيب حقل اسماك في كربلاء والمحافظة توجه بغلقه

اخبار العراق

إقامة مشاريع إنمائية زراعية في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو

اخر الاخبار

طبيب يمني يحقق انجازات نوعية في جراحة العظام والتشوهات الخلقية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : كابينة السوداني ستمرر بسهولة يوم السبت المقبل

اخبار العراق

خبراء يؤكدون.. حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع الفساد الى ارقام غير مسبوقة