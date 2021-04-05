نقل الفنانة الأردنية عبير عيسى للعناية المركزة بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت الحالة الصحية للفنانة الأردنية عبير عيسى ، تطورات جديدة حيث تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الجاردنز، وذلك على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

و كشف مصدر مقرب من عبير عيسى أن نقلها للعناية المركزة جاء حتى تتلقى رعاية صحية أفضل من وجودها في المنزل، موضحا أن وضعها الصحي في تحسن،وفقا لبرنامج ”إي تي بالعربي“.

وتواجد عبير عيسى في العناية المركزة يأتي لتفادي أي مضاعفات قد تحدث نتيجة الإصابة، في ظل استمرار الأعراض وتوقع حدوث مضاعفات.

من ناحية أخرى شهد الوضع الصحي للفنانة منية قديس ابنة عبير عيسى، ”منية“، تحسنا جراء إصابتها بالفيروس، ويعد وضعها أفضل من والدتها، ولذلك ما زالت معزولة في المنزل ولا تحتاج حالتها دخول المستشفى.

وعبير عيسى هي ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عرض عليها مدير المؤسسة للإذاعة والتلفزيون دور البطولة في أحد المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.

ونالت عبير عيسى شهرة كبيرة من خلال مشاركتها في مسلسل “حارة أبو عواد”، كما شاركت في العديد من الأعمال البدوية ولها أيضاً أعمال في الخليج ومصر وهي عضو في فرقة خشب المسرحية.