نفط ميسان يعاقب لاعبيه

المستقلة/- قررت إدارة نادي نفط ميسان، معاقبة اللاعبين، بعد التعثر في آخر مباراتين، بالتعادل مع زاخو والخسارة من القاسم.

وقال النادي في بيان رسمي إنه أصدر قرارا باستقطاع 30% من رواتب اللاعبين لشهر فبراير/شباط الجاري.

ومن المقرر أن يتم إلغاء العقوبة في حال تحسن الأداء ونتائج الفريق في الفترة المقبلة.

واختتم النادي بيانه قائلا: “لكل جواد كبوة ونحن نثق بفريقنا وملاكه التدريبي والقدرة على العودة إلى سكة الانتصارات، لذا نعد جماهيرنا بالعودة لتقديم الأداء المعهود وتحقيق النتائج الإيجابية لاسيما في المباريات التي تُلعب على أرضنا”.