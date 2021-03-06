نفط ميسان يرد على استقالة رزاق فرحان

المستقلة/- عقدت إدارة نادي نفط ميسان اجتماعا لمناقشة وضع الفريق، والنتائج المتذبذبة التي يعاني منها مؤخرا.

وخرجت إدارة نفط ميسان من الاجتماع بمجموعة من القرارات أهمها الموافقة على استقالة المدرب رزاق فرحان وتقديم الشكر الجزيل له لما قدمه من جهد كبير مع الفريق، بجانب الموافقة على استقالة المدرب المساعد جبار هاشم.

وتقرر خصم 20% من قيمة الدفعة الأخيرة لعقود اللاعبين، وتعيين عدي إسماعيل مدربا جديدا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتم تجديد الثقة في الجهاز المعاون مزهر رحيم وسلمان عبد الحسن وأحمد عبد الرضا عصملي مدربا للحراس، وتشكيل لجنة فنية مختصة تمتلك الخبرة الكبيرة تتألف من (عباس عبد عيسى رئيسا وعضوية كل من حامد كريم، ومثنى ليث حاتم، وعباس سعدون كاطع، وضياء سالم حافظ، وصالح سلطان).