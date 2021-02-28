نفط الوسط يفرض عقوبة قاسية على لاعبيه

المستقلة/- قررت إدارة نادي نفط الوسط، معاقبة لاعبي الفريق بخصم 20% من قيمة عقودهم، بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي في بيان رسمي إن القرار جاء بعد التهاون والتراخي الكبير في أداء اللاعبين وتراجع المستوى العام.

وأضاف أن الإدارة سبق وأن انذرت اللاعبين بالعقوبة في حالة استمرار هذا التراجع، لكن دون جدوى.

وطالب بعيوي اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحافظوا على مكانة النادي وأن يستعيدوا توازنهم في المباريات المقبلة.

وشدد على أن الإدارة ستصدر عقوبة أشد في حال استمر هذا الأداء المتواضع وتراجع مستوى اللاعبين.

يشار إلى أن العقوبة صدرت بعد أن تراجع الفريق من المركز الأول إلى الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي.