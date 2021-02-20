نظام جديد للحوالات الفورية بين عملاء البنوك السعودية

المستقلة/-يطلق البنك المركزي السعودي بدءاً من صباح الأحد، نظاماً جديداً للحوالات الفورية بين عملاء البنوك، يعمل على مدار الساعة، وبتكلفة أقلّ، بهدف تمكين المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بصورة أكثر مرونة.

وحسب بيان للبنك المركزي، يساهم النظام الجديد في تقليل الاعتماد على النقد، كما يساهم في خفض التكلفة التشغيلية.

وقال البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم السبت، إن النظام الذي طوّرته “المدفوعات السعودية”، سيعزّز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعَي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وقفزت نسبة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع” 30% في عام 2020، لتبلغ 52.3 تريليون ريال، مقابل 40.3 تريليون ريال في 2019، حسب بيانات البنك المركزي السعودي.