نظام التجمع يحمي المباريات الآسيوية من غدر كورونا

(المستقلة) استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اعتماد نظام التجمع في دولة واحدة، لتصفيات كأس العالم 2022، بطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية لعام 2021، حسب ما أكدته عدة مصادر.

دوري أبطال آسيا 2020 كان قد استكمل بنظام التجمع في قطر بعدما توقفت المباريات نتيجة أزمة فيروس كورونا وآثاره على رحلات الطيران وصعوبة التنقل بين دول العالم.

واعتمد الاتحاد الآسيوي إقامة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بنظام التجمع بدءا من سبتمبر/أيلول القادم.

التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023 في الصين كانت قد توقفت عند الجولة السابعة بسبب جائحة كورونا، وقرر الاتحاد القاري إقامة الجولتين السابعة والثامنة في مارس/آذار القادم، وحال لم تُلعبا ستُقام الجولات من السابعة وحتى العاشرة بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو/أيار إلى 15 يونيو/حزيران 2021.

وفيما يخص دوري الأبطال، فقد حدد الاتحاد الآسيوي شهر أبريل/نيسان القادم موعدا لانطلاق النسخة الجديدة من البطولة، حيث سيُلعب دور المجموعات والـ16، ومن ثم تستكمل البطولة لاحقا خلال نوفمبر/أيلول 2021.

أما بالنسبة لمرحلتي التصفيات التأهيلية الأولى والإقصائيات المباشرة من دوري أبطال آسيا، فيتم لعبهما في مارس/آذار وأبريل/نيسان قبل انطلاق دور المجموعات، إذ ستلعب الأندية المنافسة مباراة واحدة حاسمة.