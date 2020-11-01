نصيف تحذر من تعيين عراب صفقة أوراسكوم بمنصب وكيل وزير الكهرباء

المستقلة.. حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) للحصول على منصب وكيل الإنتاج بوزارة الكهرباء، مبينة أن هذا الشخص هو عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة .

وقالت في بيان اليوم :” ان المدعو (و.خ) خريج تقنيات زراعية (وهو اختصاص لاعلاقة له بالكهرباء) ، وكان يعمل مديراً لمكتب والده (مدير الانتاج السابق) وتعلّم كافة أشكال الفساد وتتلمذ على يد كبار الفاسدين، وهو عراب صفقة محطة بيجي مع أوراسكوم وسيمنس “.

وأوضحت نصيف :” أن هناك تسريبات بأن هذا الشخص يريد اللقاء برئيس الوزراء لإقناعه بإعطائه منصب وكيل وزارة الكهرباء للانتاج بدعم من أطراف فاسدة، وبدورنا نحذر من عواقب تعيينه في هذا المنصب الذي سيتيح له ممارسة فساده كيفما يشاء “.