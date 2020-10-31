نصائح لتجنب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الشتاء

المستقلة … يشهد العالم حالياً بداية موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا والتي بدات بالانتشار بشكل متزايد في معظم الدول الأوروبية.

هذه الموجة حذرت من العديد من الحكومات الأوروبية وبعضها قال بانها ستكون أعنف من الموجة الأولى للفيروس، كما أن الانظمة الصحية قد غير كافية ولا يمكنها ان تستوعب الاعداد التي يمكن ان تصاب.

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ومع اقتراب فصل الشتاء والذي يعتبر البيئة الانسب والافضل لانتشار الفيروس بسبب الطقس البارد وانتقال عدوى الانفلونزا والتتطي تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتفادي الإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا:

– تجنب الأماكن المغلقة، وهو ما ينصحك به الاخصائيون بتجنب الاماكن المغلقه و التواجد بالاماكن ذات التهوية الجيدة.

– الأقنعة الواقية يعد غسل اليدين وارتداء أقنعة الوجه من أفضل الطرق لحماية نفسك من الاصابة بفيروس كورونا ولعلها هي اول الخطوات لذلك.

– التباعد الاجتماعي لعل واحدة من اهم الاسباب التي تجنبك الإصابة بفيروس كورونا هو التباعد الاجتماعي خارج المنزل وحتى داخل المنزل مع أفراد الأسرة.

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– تناول فيتامين (د) حيث يعتبر واحداً من اكثر الفيتامينات التي تساعدك على رفع مناعتك و مقاومتك للفيروس.