نسب انجاز متقدمة في مشروع قاعة بغداد آرينا

(المستقلة) يتواصل العمل في قاعة بغداد آرينا، التي تسع 7 آلاف متفرج في المدينة الشبابية، والذي تنفذه شركة المدنية للمقاولات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة، بنسب انجاز متقدمة.

وأكد المهندس عماد غازي أن مراحل الانجاز في المشروع وصلت الى نسب متقدمة في الكثير من الأعمال وكانت لزيارات وتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الأثر الكبير في تذليل الكثير من المعوقات.

وأضاف غازي ان العمل متواصل في أعمال الربط من الهيكل المعدني للمسقف، وتواصل أعمال التبريد من قبل شركة دايكن الامريكية، فضلا عن الاعمال الميكانيكية والمدنية، وأعمال الهيكل الحديدي الحامل لكراسي المدرجات للساحة 1000 متفرج، وإكمال الاعمال الكهربائية من الصوتيات والاسلاك النازلة لأعمال السقوف الثانوية، وتواصل أعمال السراميك والبياض وصب السلالم.