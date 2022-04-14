نحو مليوني معتمر منذ بداية رمضان

المستقلة /- وثقت السلطات السعودية أداء نحو مليوني زائر العمرة، إضافة إلى توزيع مليون وجبة على الصائمين بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان، الذي حل أوائل الشهر الجاري.

وأفاد وكيل رئيس شؤون الحرمين، أسامة الحجيلي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان حتى اليوم العاشر (الاثنين) تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام”.

وأوضح الحجيلي أن التفويج تم وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق أعلنت رئاسة شؤون الحرمين “توزيع مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من شهر رمضان”.

وبينت أنه تم توزيع الوجبات بمساعدة أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة لتوزيع 120 ألف وجبة إفطار يومياً في ساحات المسجد.

كما أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه استقبل أكثر من 6398502 من قاصديه للزيارة والصلاة خلال العشر الأولى من شهر رمضان، إضافة إلى أكثر 132345 مصلياً تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الرئاسة أنها وزعت أكثر من 1285543 عبوة ماء زمزم على زوار المسجد النبوي، ووفرت أكثر من 1299510 وجبات مجهزة ومغلفة على سفر إفطار الصائمين.

ومع بداية شهر رمضان، شهد المسجد الحرام ازدحاماً كبيراً للمعتمرين وزوار الحرم، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة أن الحرم يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، وتأشيرات العمرة تخطت المليون تأشيرة.

وفي 30 مارس الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات بالدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد الحصول على التصريح اللازم من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، في 5 مارس الماضي، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.