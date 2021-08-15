نجيب ميقاتي يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون من أجل إنقاذ اللبنانيين

المستقلة /- قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي، إن الانفجار في منطقة عكار، “يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون من أجل إنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال”.

وأكد ميقاتي في بيان أن “ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا أرباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم”.

وقال: “ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال. وإننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين وأصحاب الأطماع”.

وختم: “رحم الله الضحايا ودعاؤنا إلى الله أن يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، فقد قتل 20 شخصا وجرح 79 آخرون جراء الانفجار، حتى هذه اللحظة.

 

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