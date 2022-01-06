نجوم مصر يودعون مها أبو عوف

المستقلة/- هز خبر وفاة الفنانة المصرية، مها أبو عوف، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، المحيط الفني في مصر، ليودعها العديد من الفنانين بكلمات حزينة.

وودعت الفنانة إسعاد يونس الراحلة قائلة: “وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقي من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب”.

وعلقت الفنانة درة: “رحم الله الفنانة القديرة والإنسانة الجميلة والصديقة العزيزة مها أبو عوف .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر ابنها وعائلتها وأحبائها”.

ونعى الفنان تامر حسني الراحلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لوفاة الفنانة مها ابو عوف نسألكم الدعاء والفاتحة”، ونشرت ناهد السباعي صورة لمها أبو عوف وشقيقها عزت أبو عوف وقالت: “اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين”.

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى: “إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا مها يا طيبة يا أم قلب شبه الاطفال”، ونعت الفنانة دينا الراحلة:” إنا لله و انا اليه راجعون مها ابو عوف في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك نسألكم الدعاء”.

و كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة أبو عوف قائلا: “كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى، ومكثت في العناية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بأنه التهاب رئوي حاد، وهو من أعراض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة”.

ومها أبو عوف هي فنانة مصرية ولدت في مدينة القاهرة، وتخرجت من الجامعة الأمريكية. ومها هي واحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة “الفور إم” في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.كانت الزوجة الرابعة والأخيرة للفنان وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت أعمالًا كثيرة للتليفزيون ومنها فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات. وكان آخر ظهور لها من خلال مسلسل “الحرير المخملي”.

كما شاركت في السينما في أفلام يذكر منها المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة.