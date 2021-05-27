نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل زيدان

المستقلة/- وجه لاعبو ريال مدريد، رسائل وداعية عقب رحيل مدربهم الفرنسي زين الدين، عن منصبه بالاتفاق مع إدارة النادي، ظهر اليوم الخميس.

وتوالت رسائل لاعبي الميرنجي لوداع لمدربهم، عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سيرجيو راموس: “هناك زيزو واحد فقط، وأتمنى لك الأفضل، أنت تستحق ذلك، وأنت شخص تحب الفوز. استمتع بحياتك ومع عائلتك. عناق كبير، شكرا”.

وقال داني كارفاخال: “مستر، لدي كلمات امتنان لهذه المرة التي كنت فيها مدربنا، شكرا جزيلا لتفانيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم، وشكر لجميع معاونيك الذين كانوا بجانبنا طوال هذه السنوات، وأتمنى لكم التوفيق، وبالتأكيد سنلتقي مرة أخرى في المستقبل”.

وعلق رافائيل فاران: “منذ وصولي إلى مدريد قبل 10 سنوات، كنت أكثر من مجرد مدرب ومعلم. لقد ساعدتني في التطور كلاعب وكرجل. لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي إلى القمة عدة مرات، لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي على كل النصائح التي قدمتها لي، داخل الملعب وخارجه. شكرا مرة أخرى. حظا سعيدا وأراك قريبا”.

ونشر كورتوا: “إنه لشرف كبير أن يكون لدي مدرب أسطورة مثلك، أشكرك على كل ما علمته لي، والثقة التي منحتها لي، وما فزنا به معا، وآمل أن نلتقي مرة أخرى، وأتمنى لك الأفضل”.

وقال كروس: “لقد كان من دواعي سروري العمل معك، شكرا زيزو”.