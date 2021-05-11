نجوم برشلونة يدعمون فلسطين

المستقلة/- حرص عدد من لاعبي نادي برشلونة على دعم القضية الفلسطينية خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصعيدات من الكيان الصهيوني.

وشهدت الأيام الماضية أحداث عنف مؤسفة ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في منطقة القدس، مما دفع عدد من الشخصيات العامة للتفاعل معها.

وقام عثمان ديمبيلي بنشر صورة من الأحداث في القدس والتي تحمل القبض على أحد المعتصمات، معلقا: “فلسطين تنتفض وترفض السكوت”.

ليتبعه النجم البوسني ميراليم بيانيتش بحالة تحمل صورة لطفلة صغيرة تودع شقيقتها الشهيدة، معلقا: “لا تختار أبدا السكوت، ادعو إلى فلسطين وانقذها”.

وقام اللاعب الصاعد موريبا بالاشتراك في التعليق على تلك الأحداث قائلا: “فنصلي إلى فلسطين”.

وقام العديد من لاعبي العالم بدعم القضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضي، يأتي على رأسهم بول بوجبا وفرانك ريبيري.