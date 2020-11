نجوم الفن يودعون أسطورة كرة القدم “مارادونا” بكلمات مؤثرة

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق ديجو مارادونا ، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد ساعات قليلة من وفاته عن عمر يناهز 60 عاماً، نتيجة لتعرضه لسكتة قلبية ، بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لجلطة دماغية.

و عبر عدد كبير من نجوم الفن عن حزنهم الكبير لرحيل اسطورة كرة القدم، حيث كتب الفنان المصرى محمد هنيدي على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “واحد من اللي حببونا في الكورة.. وداعا مارادونا”.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ، متابعيه ، عبر حسابه على تويتر ، بمقطع فيديو لماردونا ، وعلق: “وداعاً ياصديقي … أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكه ، وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم … وداعاً يا من أثر في جيلي … وداعاً ديجو … كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين ،كنت اتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس … وكنت سعيد ! وداعاً ديجو”.

و غردت إليسا ، قائلة: “لقد فقد العالم أسطورة، لقد صدقنّا جميعا في قوة الرياضة بفضل مارادونا، حزينة جدًا لرؤيتي المنحنيات الحزينة للأحداث في حياته، سيعيش للأبد كبطل في الملاعب”.

The world lost a legend! We all believed in the power of sports with #Maradona

Too sad to see the sad turn of events in his life. He will live forever as a hero on a soccer field

