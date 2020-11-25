نجوم الفن يودعون أسطورة كرة القدم “مارادونا” بكلمات مؤثرة

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق ديجو مارادونا ، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد ساعات قليلة من وفاته عن عمر يناهز 60 عاماً، نتيجة لتعرضه لسكتة قلبية ، بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لجلطة دماغية.

و عبر عدد كبير من نجوم الفن عن حزنهم الكبير لرحيل اسطورة كرة القدم، حيث كتب الفنان المصرى محمد هنيدي على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “واحد من اللي حببونا في الكورة.. وداعا مارادونا”.

واحد من اللي حببونا في الكورة .. وداعا مارادونا pic.twitter.com/EekbLhDpYK — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 25, 2020

وشارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ، متابعيه ، عبر حسابه على تويتر ، بمقطع فيديو لماردونا ، وعلق: “وداعاً ياصديقي … أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكه ، وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم … وداعاً يا من أثر في جيلي … وداعاً ديجو … كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين ،كنت اتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس … وكنت سعيد ! وداعاً ديجو”.

وداعاً ياصديقي … أخر مره شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكه ! وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم … وداعاً يا من أثر في جيلي … وداعاً ديجو … كرة القدم بعدك لا طعم لها 💔💔💔 أنا اليوم حزين .كنت اتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس … وكنت سعيد ! وداعاً ديجو 💔 pic.twitter.com/XPqGJHkMwR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 25, 2020

و غردت إليسا ، قائلة: “لقد فقد العالم أسطورة، لقد صدقنّا جميعا في قوة الرياضة بفضل مارادونا، حزينة جدًا لرؤيتي المنحنيات الحزينة للأحداث في حياته، سيعيش للأبد كبطل في الملاعب”.

The world lost a legend! We all believed in the power of sports with #Maradona

Too sad to see the sad turn of events in his life. He will live forever as a hero on a soccer field — Elissa (@elissakh) November 25, 2020

ونعى أحمد فهمي ، أسطورة كرة القدم مارادونا، قائلًا: “افضل من لمس كرة القدم.. أعظم كاريزما مش بس في لاعيبة الكرة.. 2020 أخدت اغلى حاجة من كل حاجة وداعًا مارادونا”.

كتبت نانسي عجرم ، قائلة: “لقد فقد العالم رياضي حقيقي، أيقونة، أحد أعظم من لعب الكرة، لم تكن كرة القدم لتصبح ما هي عليه بدونك، أرقد في سلام دييجو مارادونا”.

The world lost a true athlete. An icon. One of the greatest to ever play the game.

Football won't be same without you.. RIP #Maradona — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 25, 2020

من ناحية أخرى أعلنت إحدى المنصات العالمية استكمل تصوير مسلسل يروي قصة حياة أسطورة كرة القدم مارادونا ، بعد توقف عملية التصوير الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

واختير ثلاثة ممثلين أرجنتينيين هم نزارينو كاسيرو وخوان بالومينو ونيكولا غولدشميد ليجسدوا شخصية لاعب كرة القدم الأسطوري في “محطات مهمة” في حياته من “شبابه في الأرجنتين إلى ذروة مسيرته الكروية” مع نادي نابولي الإيطالي في ثمانينيات القرن الماضي.

وتؤدي الممثلتان الأرجنتينيتان خولييتا كاردينالي ولاوروا إيسكيفيل دور كلاوديا فيافانيه التي تزوجها ماردونا في العام 1989.

وقد انضمت دالما مارادونا، ابنة دييجو مارادونا، إلى الأصوات الناقدة للمسلسل منذ فترة، مؤكدة أن المشكلة في الحبكة وليس تسلسل الأحداث، وأن المنتجين اضطروا لإصلاح بعض المشاهد بعد أن “انتبهوا متأخرين” إلى أن الممثل كان موهوباً.

وقالت دالما: “لدي عدد كبير من الأصدقاء الذين عملوا في المسلسل.. علمت بالكثير من الأمور.. لم يكن أي مما رووه لي حقيقياً.. أنا ممتنة لهم لاعتمادهم علي في ما تبقى من المسلسل.. إذا ظهرت فسأفعل نفس ما كانت تفعله أمي حين يقال شيء غير صحيح”.

وأضافت دالما: “سأقول لك معلومة تكشف كل شيء عن المسلسل بالنسبة لي.. ظهر الطفل الذي يؤدي دور أبي في طفولته وهو يركل كرة القدم بيمناه في جميع المشاهد، انتبهوا إلى ذلك لاحقاً وعالجوا الأمر بالحاسب.. هذا يوضح لك كيف أن الحبكة هي أهم شيء”، خلال تصريحات أدلت بها لقناة أمريكا فى وقت سابق.

وكانت كلاوديا بيافانيي زوجة مارادونا السابقة ووالدة دالما وجيانينا، انتقدت أيضاً سيناريو المسلسل وبدأت في إجراءات قانونية ضد فريق الإنتاج.