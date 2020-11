نجوم الفن يهنئون أحمد حلمي و منى زكي بعيد ميلادهما

المستقلة/ منى شعلان/حرص عدد من نجوم الفن ، علي تهنئة الزوجين الأشهر في الوسط الفني “أحمد حلمي ومنى زكي“، بعيد ميلادهما اليوم الأربعاء 18 نوفمبر ، إذ ولد الأول في مثل هذا اليوم عام 1969، ليتم عامه الـ51 اليوم ، فيما ولدت “منى” بنفس اليوم أيضًا عام 1976، لتتم عامها الـ44 اليوم.

ونشر الفنان المصرى عمرو سعد صورة للثنائي أحمد حلمي ومني زكي، عبر حسابه بموقع إنستغرام ، وعلق علي الصورة قائلا: “انا واحد من الملاييين اللي بتحبكم #عيد_ميلادكم_سعيد #احمد_حلمي#مني_ذكي ” .

كما هنأت الفنانة هند صبري الثنائي أحمد حلمي، ومني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورا معهما عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت هند صبري علي صورة مني ذكي قائلة: ” happy birthday to this great actress and fun friend the one and only “.

وقام الفنان آسر ياسين، بنشر صورة له مع الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عبر خاصية الاستورى بموقع “انستغرام” ، وعلّق على الصورة قائلًا “عيد ميلاد سعيد أحلى زوجين في مصر”.

كما حرصت أيضاً الفنانة آيتن عامر على تهنئة الثنائى ، وأيضا حرصت الفنانة ليلي علوي ، على توجيه رسالة لهما قائلة:” حبايب قلبي، أحمد و منى، كل سنة و انتم بألف خير، ربنا يخليكم لبعض، و دايمًا متحاوطين بالحب و المودة والفن.. و عقبال سنين كتير”.

وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس ، وعن قصة حبها روى أحمد حلمي فى أحد اللقاءات التليفزيونية تفاصيلها قائلا: “كنت فى بداية مشوارى الفنى وكنت فى مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجبًا بالفنانة منى زكي جدا كممثلة دون أي مشاعر أخرى”.

وأضاف : “أحد أصدقائي قال لي فى إحدى المرات ستتزوج منى زكى وأكد لي أن ذلك سيحدث ولكني لم أهتم بكلامه نهائيا”.

وتابع : في يوم من الأيام اتصل بي المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتي، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجي وكان حينها مظهري غير مرتب وقال مازحا وأعتقد أن رائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكي وحينها توترت ولم أتمالك نفسي وكان كل همى ألا تصل رائحتي إليها”.

وأوضح حلمي: “كانت جلسة عمل عن مسرحية جديدة وفي نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى لموعد آخر ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لم يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزي مقابلتى وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم هاتفها وعند وصولي للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجب ثم اتصلت على منزلها فردت عليَ وقالت إنها فقدت هاتفها المحمول فأخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عنه وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء وبعدها طلبت منها الزواج”.