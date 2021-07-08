نجم يوفنتوس يكشف مستقبل رونالدو

المستقلة/- كشف دانيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، موقف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي، من الرحيل عن السيدة العجوز خلال هذا الصيف.

وارتبط كريستيانو بمغادرة يوفنتوس خلال الصيف الحالي، وقبل عام من نهاية عقده المحدد مع النادي والذي سينتهي في صيف 2022 القادم.

وقال دانيلو في تصريحات أبرزها موقع “سبورت ميدياست”: “هل سأجد رونالدو عند عودتي لإيطاليا؟ بالطبع، وجوده في الفريق أمر مهم بالنسبة لناـ لأنه يجلب عددا كبيرا من الأهداف”.

وأضاف “إنه صديق عزيز لي، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد، إنه سيبقى معنا في الموسم المقبل”.

وعن عودة أليجري ليوفنتوس، علق دانيلو “أنا فضولي ومتحفز للغاية، أعمال أليجري تتحدث عنه، وجود مدرب فائز هو أمر ممتاز لأولئك الذين يريدون التحسن مثلي، أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأشياء عظيمة معا”.

وتابع “نهائي كوبا أمريكا هو أعلى نقطة في مسيرتي، ثم سأعود لتورينو لاستعادة لقب الدوري، وسنفكر في الأبطال لاحقا، بالتأكيد الأبطال هو حلم للجميع لكن بعد موسم صعب بالنسبة لنا، فمن المهم أن نبدأ التفكير في الفوز بالدوري الإيطالي مجددا”.

وعن الفائز بلقب اليورو هذا العام، قال البرازيلي “أضع دائما إيطاليا من المرشحين، كيليني وبونوتشي هما ثنائي رائعين وكييزا يقدم أداء حسنا، يوم الأحد سأؤيد إيطاليا وآمل أن تصلني طاقة إيجابية من إيطاليا”.