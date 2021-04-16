نجم ميلان يرفض تقاضي راتبه

المستقلة/- رفض الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي تقاضي راتب الشهر الماضي.

وانتقل ماريو ماندزوكيتش إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية أن ماندزوكيتش قد رفض تقاضي راتبه الخاص بشهر مارس الماضي، في ظل إصابته وعدم مشاركته مع الفريق.

ويرى المهاجم الكرواتي أنه لم يساعد ميلان في التواجد في مركز مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما تعرض للإصابة لذلك قرر عدم تقاضي راتبه.

وقال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان، أن ما فعله ماندزوكيتش مع الفريق لفتة استثنائية توضح مدى أخلاقه ومهنيته واحترامه للنادي الإيطالي.

كما أكد أن راتب اللاعب الذي رفض الحصول عليه سيتم تخصيصه لصالح الجمعيات الخيرية.

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