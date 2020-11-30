نجم منتخب العراق يقهر كورونا

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(المستقلة) أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة تعافي جلال حسن، حارس مرمى منتخب العراق، من فيروس كورونا.

وجاءت نتائج المسحة، التي جرت اليوم الإثنين في الإمارات سلبية، ما يعني شفاء جلال حسن التام من الفيروس، بعد خضوعه للحجر الصحي في دبي، على هامش معسكر “أسود الرافدين” في فترة التوقف الدولي خلال الشهر الحالي.

وخضع جلال حسن للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد في الإمارات، ومن المتوقع عودته إلى العراق مساء الثلاثاء.

يذكر أن جلال حسن، والسلوفيني إلتش، المدرب المساعد للمنتخب العراقي، تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة اوزبكستان الودية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي انتهت بفوز “أسود الرافدين” بهدفين لهدف.

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