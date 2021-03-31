نجم مانشستر يونايتد يسخر من “غضب رونالدو”

المستقلة/- سخر لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، الدولي الصربي السابق، نيمانيا ماتيتش، من حالة الغضب التي انتابت البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم.

وتعادل المنتخب الصربي في ملعبه مع نظيره البرتغالي بنتيجة 2-2، السبت الماضي، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة نهاية مثيرة للجدل، بعدما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من البديل نونو منديش إلى رونالدو داخل المنطقة، تابعها في الشباك قبل أن ينقذها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع (90+3).

واحتج رونالدو بشدة على قرار حكم الساحة ومساعده لعدم احتسابهما الهدف رغم تجاوز الكرة خط المرمى قبل أن يبعدها المدافع الصربي، ليحصل “الدون” على بطاقة صفراء، وبعدها ألقى شارة قيادة منتخب البرتغال في أرض الملعب، وغادر الميدان غاضبا جدا.

وقرر ماتيتش مداعبة زميله البرتغالي في مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، ورونالدو، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، بنشر صورة ساخرة من لقطة الهدف المثيرة للجدل.

وتضمنت الصورة تزييفا بشكل ساخر للقطة الهدف، حيث تظهر تحرك خط المرمى للوراء قليلا، مع إخراج المدافع الصربي للكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وعلق ماتيتش على الصورة المزيفة ممازحا رونالدو وفرنانديز، حيث كتب: “فقط على الخط، هل كل شيء واضح الآن؟”.
تجدر الإشارة إلى أن ماتيتش (32 عاما)، أعلن في العام الماضي اعتزاله اللعب دوليا، بعد أن خاض 48 مباراة مع منتخب صربيا.

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