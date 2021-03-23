نجم مانشستر يونايتد في صدارة أغلى لاعبي كرة القدم

المستقلة/- كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في الوقت الراهن بناء على تقرير أجراه المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وبحسب تقرير المركز الدولي للدراسات الرياضية، فإن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد هو أعلى لاعبي كرة القدم من حيث القيمة السوقية في الوقت الحالي، التي تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون يورو، وتمثل قيمته 14.8% من إجمالي قيمة لاعبي مانشستر يونايتد.

ويأتي في المرتبة الثانية، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي يتساوى مع قيمة راشفورد، ولكن قيمة المهاجم النرويجي الشاب تمثل 21.5% من إجمالي قيمة لاعبي أسود الفيستيفال.

بينما جاء في المرتبة الثالثة، البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيمة تتراوح من 120 إلى 150 مليون يورو، وهو أعلى لاعب قيمة سوقية في الدوري الإسباني، وتمثل قيمته نحو 17.9% من إجمالي قيمة لاعبي أتلتيكو مدريد.

بينما يحتل الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبين قيمة في الليجا، وتتراوح قيمته من 90 إلى 120 مليون يورو، وتمثل قيمته 11.8% من إجمالي قيمة لاعبي البلوجرانا.

بينما يحتل كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المرتبة الخامسة في هذه الدراسة بقيمة تتراوح من 120 إلى 150 مليون يورو، وتمثل قيمته 22.3% من إجمالي قيمة لاعبي فريق العاصمة.

ويحتل لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور المركز الخامس عشر في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في هذه الدراسة المذكورة، لكنه يتصدر قائمة الفريق الملكي في القيمة السوقية، تتراوح ما بين 70 إلى 90 مليون يورو، وتمثل قيمته 9.8% من إجمالي قيمة لاعبي ريال مدريد مجتمعين.

يذكر أن فينيسيوس لعب هذا الموسم 25 مباراة في الدوري الإسباني بإجمالي 1375 دقيقة سجل خلالها 3 أهداف ومرر مثلها، كما لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 352 دقيقة سجل خلالها هدف ومرر هدفين.

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