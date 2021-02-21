نجم طلائع الجيش: أنا أفضل من محمد صلاح في هذا الأمر

نجم طلائع الجيش: أنا أفضل من محمد صلاح في هذا الأمر

المستقلة/- يرى أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، أنه يتفوق على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، في جانب تكتيكي هام.

وقال سمير في مقابلة مع قناة “تايم سبورت” التليفزيونية: “منذ عامين كنت أرى أن حلم الانضمام لمنتخب مصر بعيد، ولكن حاليًا أصبح قريبا”.

واستكمل: “أنافس في مركزي بمنتخب مصر محمد صلاح، ولكن لدي ميزة ليست عنده، وهي أنني ألعب في أكثر من مركز، صانع الألعاب والجناح الأيسر والأيمن، وخط الوسط أيضا”.

ويعد أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق، أحد النجوم المتألقين في الدوري المصري مؤخرا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.