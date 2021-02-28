نجم سابق يسعى لضم رونالدو وميسي إلى فريقه

المستقلة/- اعترف مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، برغبته في التعاقد مستقبلا مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويلعب ميسي في برشلونة ولكن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بينما يستمر عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.

وتحدث بيكهام عن طموحه في ضم النجمين خلال حواره الذي نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية،، حيث قال: “نتطلع إلى ضم أفضل اللاعبين إلى الفريق”.

وتابع: “أعلم أن جماهير إنتر ميامي يريدون رؤية المزيد من النجوم الكبار، لدينا بالفعل لاعبون مثل هيجواين وماتويدي المتألقين مع الفريق”.

وأضاف: “ولكن في المستقبل نريد أن تتاح لنا الفرصة لجلب أسماء كبيرة أخرى، هناك أخبار عن ميسي ورونالدو لقد كانا في قمة مستواهما وكانا الأفضل على مدار آخر 15 عاما، نريد استقطاب أفضل اللاعبين للفريق”.

وأتم: “طموحي كبير في تكوين فريق الأحلام، لأن ميامي تتمتع بقوة جذب لأي شخص للمجيء إليها في المستقبل وميسي ورونالدو من اللاعبين الذين نريد إحضارهم إلى هنا”.

 

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