نجم ريال مدريد يستثمر في الكرة النسائية

المستقلة/- أفادت تقارير صحفية أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، قام بشراء أحد أندية كرة القدم النسائية والتي تشارك في الدرجة الأولى الإسباني.

وبحسب ما جاء في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تيبو كورتوا جنبًا إلى جنب مع شركائه في مجلس إدارة شركة Dux Gaming، قاموا بشراء نادي EMF Logroño والموجود في الدرجة الأولى لدوري السيدات في الليجا.

ومن المقرر، أن يتم تغيير اسم الفريق من EMF Logroño، ليتم إطلاق عليه إسم Dux Logroño نسبة لشركة الألعاب الإلكترونية التي يمتلكها كورتوا رفقة عدد من الشركاء.

ويعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها فريق للرياضات الإلكترونية إلى مجتمع نادي كرة قدم نسائي، حيث سيدخل هذا التحالف حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل في استعدادات موسم 2021\2022.

ويحتل نادي Logroño المركز قبل الأخير في الدرجة الأولى لدوري السيدات، بينما عبّر المسؤولين داخل النادي عن سعادتهم البالغة من انضمام شركة DUX إلى مشروعهم لتوحيد الجهود نحو الوصول إلى الأهداف المرجوة للنادي.