نجم ريال مدريد تحت طائلة العقوبات بسبب نزهة عائلية

المستقلة/- بات مارسيلو نجم ريال مدريد مهددا بالدخول في أزمة مع السلطات، بسبب خرق الحظر المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقام مارسيلو بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رفقة زوجته وأولاده أثناء قضاء عطلة فترة التوقف الحالية على أحد الشواطئ في إقليم فالنسيا.

وتعد مدينة فالنسيا من أكثر المدن الإسبانية التي تقوم بفرض القواعد الانضباطية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وأكدت صحفية “ماركا” أن تواجد مارسيلو على إحدى الشواطئ رفقة عائلته غير قانوني بسبب عدم وجود حجة قانونية تدفعه للتواجد في هذا المكان.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع الظهير الأيسر البرازيلي خلال الفترة المقبلة بعدما كسر قواعد التباعد الاجتماعي الموضوعة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.