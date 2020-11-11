نجم الشباب السعودي يتفوق على رونالدو

(المستقلة) تفوق فابيو مارتينيز لاعب الشباب السعودي، على كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، في تقييم أفضل محترف برتغالي الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة “سوفا سكور” ، أن مارتينيز احتل المركز الثاني ضمن تشكيلة من أفضل 11 لاعب برتغالي محترف، خلال الأسبوع الماضي، حيث حصل على 9 نقاط في تقييمها.

جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، كان صاحب أعلى تقييم، بواقع 9.9 من 10، فيما نال كريستيانو رونالدو تقييم 7.7.

ونجح مارتينيز، الذي انضم إلى الشباب في الصيف الماضي قادما من سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة، في تسجيل هدف في فوز “الليوث” بثلاثية ضد الفتح في الدوري السعودي.

اقرأ المزيد
رياضية

سان جيرمان يفتح أبوابه أمام رونالدو

رياضية

يوفنتوس يدرس التخلص من رونالدو

رياضية

رونالدو يتعرض لإصابة أمام لاتسيو

رياضية

لاعب يوفنتوس السابق يتهم رونالدو بالجهل

اخر الاخبار

رونالدو يقود يوفنتوس لسحق سبيزيا

رياضية

لامبارد: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

التعليقات مغلقة.