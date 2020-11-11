نجم الشباب السعودي يتفوق على رونالدو

(المستقلة) تفوق فابيو مارتينيز لاعب الشباب السعودي، على كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، في تقييم أفضل محترف برتغالي الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة “سوفا سكور” ، أن مارتينيز احتل المركز الثاني ضمن تشكيلة من أفضل 11 لاعب برتغالي محترف، خلال الأسبوع الماضي، حيث حصل على 9 نقاط في تقييمها.

جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، كان صاحب أعلى تقييم، بواقع 9.9 من 10، فيما نال كريستيانو رونالدو تقييم 7.7.

ونجح مارتينيز، الذي انضم إلى الشباب في الصيف الماضي قادما من سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة، في تسجيل هدف في فوز “الليوث” بثلاثية ضد الفتح في الدوري السعودي.