نجل صالح الجسمي يكشف تطور الحالة الصحية لوالده

المستقلة/- منى شعلان/ حرص نجل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، طمأنة الجمهور على صحة والده بعد إجرائه جراحة عاجلة بسبب نزيف في المخ.

وكتب نجل صالح الجسمي، عبر خاصية الاستورى بحساب والده بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أن الحالة الصحية لوالده استقرت، وسيتم نقله اليوم من العناية المركزة إلى العناية المتوسطة، والوضع مستقر وتم وقف النزيف وذلك بعد جراحة قسطرة المخ العاجلة، التي خضع لها قبل يومين.

وكان صالح الجسمي، أعلن عن دخوله المستشفى يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، تستدعي إجراء قسطرة دماغ يوم غد الأربعاء.

واعتذر الجسمي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ من متابعيه عن الظهور في الفترة القادمة في مواقع التواصل، نظرًا لظروف صحية طارئة يمر بها.

وأوضح في تغريدته: ”أعزائي أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا، حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس، وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا، دعواتكم.

 

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