نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا: حرب لا تنتهي مع الجسد

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

وكتبت نجلاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، قائلة:”أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى.. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض.. ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك.. وغبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز.. هو ده اللي يتقال عليه دحلاب.. اوعى تديله الأمان لأنه غدار.. حرب لا تنتهي مع الجسد.. يا غالب يا مغلوب.. وربنا يستر.. ربنا يلطف بينا جميعا”.

وفى سياق آخر تشارك نجلاء بدر ، فى الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل “نسل الأغراب” مع المخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ، حيث تقدم شخصية “غزية عجربة” من الصعيد، وكذلك مسلسل “بين السما والأرض” سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه في 15 حلقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل “لؤلؤ” والذى تم عرضه مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة مى عمر و أحمد زاهر ونرمين الفقى وإدوارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.

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