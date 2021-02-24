نجاة الإعلامية بسمة وهبة من حريق في منزلها..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله / أنقذت العناية الالهية الإعلامية المصرية بسمة وهبة، من حريق كاد يشتعل في شقتها، بسبب وصلة المدفأة الكهربائية، لولا العناية الإلهية التي تدخلت في الوقت المناسب.

وقد نشرت بسمة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستغرام“ من داخل منزلها، يرصد كيف احترق السجاد بسبب سلك المدفأة الكهربائية، وبدت الصدمة على ردة فعلها، وقالت عندما رأت المشهد: ”لا إله إلا الله“.

وكتبت بسمة معلقة على الفيديو: ”أنا ما بتعظش أبدا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع في البيت كله، لولا ستر ربنا، امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي“.

يذكر أن هذا الحريق يُعد الثاني، حيث نشرت قبل شهور فيديو يظهر احتراق فيشة الدفاية الخاصة بها، والتي كادت أن تتسبب في اشتعال النيران بمنزلها، لولا عناية الله التي انقذتها من الموت المحقق والسيطرة على احتراق الدفاية.

https://www.instagram.com/p/CLp7eMyF2dp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

وبسمة وهبة، هي إعلامية مصرية بدأت مشوارها الإعلامي من خلال تقديم بعض البرامج عبر قناة ”إقرأ“، واختفت بعدها لفترة، لتعود بشكل جديد دون حجاب.

ومن البرامج التي قدّمتها: قبل أن تحاسبوا، اللعب مع الكبار، كل يوم مع بسمة وهبة، بـ100 راجل، شيخ الحارة، الذي اشتهرت به في الفترة الأخيرة.