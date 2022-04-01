نتائج قرعة مونديال قطر 2022

المستقلة/- في اول مشاركة لها ببطولة كأس العالم وجدت قطر (الدولة المضيفة) في مواجهة هولندا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة أيضا كلا من الإكوادور والسنغال، وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

وجرت مساء اليوم في الدوحة فعاليات اجراء القرعة لمونديال قطر 2022

وجاءت نتائج القرعة كاملة على الشكل التالي:

وسيقام المونديال القطري في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييدها لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومتراً، ما سيسهل عملية انتقال أنصار اللعبة من ملعب الى آخر خصوصاً بعد استحداث شبكة مترو.

ويتوقع أن يزور قطر نحو مليون و200 ألف سائح لمتابعة أول كأس عالمية على أرض عربية، علماً بأن أكثر من 800 ألف تذكرة قد بيعت حتى الآن في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وتشهد البطولة غياب روسيا بعد استبعادها عن الملحق الأوروبي بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تُعدّ إيطاليا أكبر الغائبين للمرة الثانية توالياً بعد خسارتها الصادمة أمام مقدونيا الشمالية قبل أيام في ملحق قاري.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخباً، لأن العدد سيترفع إلى 48 منتخباً في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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