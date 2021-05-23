نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

المستقلة/- تلقى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس عرضا غريبا من نادي برتغالي.

نادي بلينينسيش المنتمي لدوري الدرجة الخامسة البرتغالي يحلم بإقناع حارس يوفنتوس الأسطوري بالانضمام إلى صفوفه في نهاية الموسم.

وكان بوفون أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن يوفنتوس عند انتهاء عقده بنهاية الموسم، لكن الحارس البالغ عمره 43 عاما ترك الباب مفتوحا لإكمال مسيرته في أي مكان آخر.

وكتب بلينينسيش المنتمي للعاصمة لشبونة خطابا مفتوحا لبوفون قال فيه: “سمعنا أنك تبحث عن تحدٍ جديد وترحب بالاستماع لعروض مجنونة ومحفزة”.

وأضاف: “لذا قررنا تقديم عرض لا يقاوم، ماذا عن الانتقال إلى لشبونة لمساعدتنا في العودة سريعا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية، دوري الدرجة الأولى؟”.

وتعهد النادي بأن يشمل عرضه تذاكر إلى العديد من أماكن الجذب السياحي بالمدينة واشتراك سنوي بمتحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا.

فضلا عن ذلك، عرض النادي على بوفون، 6 فطائر بالكاستر أسبوعيا وهي من أشهر أنواع الحلوى في البرتغال، مضيفا: “ستستمتع بها بالتأكيد دون تغيير حميتك الغذائية”.

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