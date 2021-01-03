نادي السيلية القطري يشكر الجمهور العراقي

(المستقلة) وجّه نادي السيلية القطري الشكر إلى الجمهور العراقي، الذي يحرص على متابعته في الفترة الأخيرة.

ونشر السيلية تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “شكرا لجمهورنا الغالي والراقي والرائع في دولة العراق الحبيبة على ما قدمتوه من دعم لنا من خلف الشاشات.. دوركم كبير وأثركم واضح”.

ويحرص الجمهور العراقي على متابعة مباريات السيلية، منذ انضمام مهند علي “ميمي” لصفوف الفريق في العام الماضي.

وانضم ميمي إلى السيلية في أغسطس/آب الماضي قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك النجم العراقي في 9 مباريات مع السيلية في الدوري القطري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.