نادي الحدود يشن هجوما قويا على الهيئة التطبيعية

(المستقلة) أبدى حازم تيموز، أمين سر نادي الحدود، استياءه من الطريقة التي تدار بها مسابقة الدوري العراقي الممتاز، من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية .

وقال تيموز في بيان للنادي: “نستغرب عدم وجود استراتيجية عمل واضحة للمسابقات منذ بدء الدوري إلى الآن، والدليل مواعيد إقامة المباريات المثير للجدل، والتي لم تراع مباريات الجولة التي تسبقها، ولا عملية الاستشفاء التي يحتاجها اللاعبين إضافة إلى الجوانب الفنية المتعلقة بهضم اللاعبين لخطط المدرب قبل كل مباراة”.

وأضاف: “فوجئنا اليوم بتحديد مباراتنا المقبلة امام أمانة بغداد يوم الأربعاء المقبل، رغم ان الفريقين لعبا مباراتهما السابقة السبت”.

وواصل: “الحال ينطبق أيضا على فريق نفط ميسان كمثال آخر على عمل المسابقات المليء بالتخبط، حيث أن الفريق الميساني لعب مباراته يوم السبت في بغداد، ثم يواجه الميناء الأربعاء وفقا للجدول المعلن”.

وأتم: “لجنة المسابقات بحاجة لتواجد كفاءات إدارية لقيادة اهم لجان الاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي يرتبط نجاح أغلب اللجان بنجاحها، خاصة وأنها لم تلتزم بوعودها قبل انطلاق الدوري، وأهمها إصدار روزنامة الدوري، أو على الأقل تحديد مواعيد جولتين متاليتين من جولاته”.