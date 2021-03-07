نادية مراد توقع على رسالة مفتوحة للبابا

المستقلة /- وقعت الناشطة الحقوقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نادية مراد، رسالة مفتوحة وجهتها منظمات غير حكومية دولية ومجموعات حقوقية عراقية إلى البابا فرنسيس، للترحيب بزيارته إلى العراق.

وبحسب موقع “أخبار الفاتيكان”، تدعو الرسالة، التي وقعتها 34 منظمة ومجموعة، إلى توفير الحماية الكافية للأقليات في العراق، التي تتعرض للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية وأيضا من خلال القوانين الجائرة، على حد قولها.

ووقعت مراد على الرسالة نيابة عن “مبادرة ناديا”، وهي منظمة غير حكومية أسستها عام 2018 للدفاع عن الناجين من العنف الجنسي والمساعدة في إعادة بناء المجتمعات في حالة الأزمات.

وأشارت الرسالة إلى أن الزيارة البابوية، التي تأتي في لحظة حرجة من تاريخ العراق، هي فرصة مهمة لتعزيز السلام وإلهام العمل الجماعي لمنع المزيد من الفظائع التي تسبب المعاناة للأجيال القادمة.

وشددت على أن الأقليات في العراق تواجه مستويات متزايدة من الاضطهاد والهجمات العنيفة على أساس المعتقدات الدينية، ما يجبر المجتمعات على الفرار من أوطان أجدادها.

ولفتت إلى أن التهديد بارتكاب فظائع مستقبلية من قبل داعش، لا يزال واضحا وحاضرا على الرغم من الهزيمة الإقليمية للجماعة الإرهابية.

وفي الوقت نفسه، يستمر خطاب الكراهية من قبل بعض رجال الدين المتطرفين ضد الأقليات ولا يزال التعصب عميق الجذور، بحسب الرسالة.

يذكر أن مراد التقت بالبابا فرانسيس مرتين. كانت المرة الأولى في 3 مايو 2017. والتقت به مرة أخرى في 20 ديسمبر 2018، في لقاء خاص شاركت خلاله هي وزوجها قصتها معه.

 

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