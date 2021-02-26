نادية العراقية تعرب عن استيائها من الجزء الثاني لمسلسل “عايزة أتجوز”

المستقلة/- منى شعلان / أعربت الفنانة فاتن فتحي، والشهيرة بـ نادية العراقية ، عن استيائها الشديد لعدم الاستعانة بها في مسلسل “البحث عن علا” للفنانة التونسية هند صبري، والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل “عايزة أتجوز” الذي عرض منذ 10 سنوات.

وكتبت نادية العراقية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “أنا مش هتكلم، هخلي الجمهور يتكلم لما يشوف الجزء الثاني من عايزة أتجوز ..البحث عن علا، ويلاقي شخصية سندس مش موجودة، وكانت سببا من أسباب نجاح المسلسل بشهادة الجمهور، معرفش بقى موتوها ولا واحدة تانية خذت الشخصية، عشان بس تعرفو اللي بيحصلي”.

وأضافت نادية العراقية من خلال التعليقات ردا على الجمهور وقالت: “اغتيال للحياة، عايزين يموتوني قهرا، لو مت افتكروا ده”.

وكانت شركة نتفليكس قد كشفت عن بدء تصوير مسلسل “البحث عن علا”، ويتناول المسلسل قصة شخصية الدكتورة الصيدلانية “علا عبد الصبور”، والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها، وذلك بعد عرضها لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث كان يناقش قضية التأخر في الزواج “العنوسة”.

ويستكشف مسلسل “البحث عن علا” قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور، التي تعيد اكتشاف ذاتها من جديد، في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة، مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، ويضم المسلسل ظهورا خاصا لعدد من النجوم العرب من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم، إخراج هادي الباجوري، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.